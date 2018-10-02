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Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Французские власти усиливают контроль на национальных границах из-за опасности того, что Великобритания может выйти из ЕС (Brexit) без соглашения между Лондоном и Брюсселем, заявил во вторник министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен

"Мы должны готовиться к худшему - к тому, что в марте не будет правовых отношений с Великобританией", - сказал Ж.Дарманен в эфире французского радио.

По словам министра, Франция намерена принять на службу еще 700 человек для работы в таможенных и пограничных ведомствах.

"Уход Великобритании с единого рынка, очевидно, будет иметь негативные последствия", - добавил он.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС. Однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти.

Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

1тэ аю бс

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Интерфакс