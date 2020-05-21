Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 14:48

Брюссель. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Государственный секретарь при министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан заявил о готовности страны принять у себя на летние отпуска бельгийцев и нидерландцев, сообщает в четверг La Libre Belgique.

"Бельгийцам и нидерландцам - особенно тем, у кого есть в нашей стране недвижимость для личного пользования - я сказал бы: "Добро пожаловать во Францию!" - приводит издание слова Лемуана, который накануне принимал участие в видеосовещании министров туризма стран ЕС.

"Это люди, у которых существуют связи с нашей страной и которые здесь платят налоги. Мы бы хотели принять их у себя. И мы для этого работаем", - заявил французский государственный секретарь.

При том, что пандемия коронавируса далека от завершения, европейцы все больше думают о приближающемся периоде летних каникул. Как сообщалось, этот вопрос в среду обсуждали европейские министры по туризму. Речь, в частности, шла о возможности постепенного снятия ограничений на поездки при соблюдении мер предосторожности ввиду угрозы COVID-19. Дискуссии велись в контексте соответствующих рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) от 13 мая.

La Libre Belgique отмечает, что Франция пока не может твердо обещать, что ее границы на все лето откроются для туристов. "Все будет зависеть от возможной второй волны (эпидемии - ИФ)", - поясняет газета.

Собирающиеся в отпуска европейцы будут знать ситуацию лучше после 15 июня, уточнил Лемуан.

"На европейском уровне 15 июня будет несколько более полная картина того, что предпримут государства-члены", - сказал государственный секретарь.

Он допустил возможность отмены ограничений на внутренних границах в конце июня - начале июля. "Ведь летний отпускной сезон как таковой начинается 1 июля", - добавил Лемуан.

При этом бельгийцы - желанные гости летом во Франции, пишет La Libre Belgique.

В четверг бельгийский антикризисный центр сообщил, что за минувшие сутки в Бельгии были зарегистрированы 252 новых инфицированных COVID-19 (192 накануне), общее число заразившихся в стране возросло до 56235.

За сутки среди больных с диагнозом коронавируса умерли 37 человек (42 днем раньше), всего летальных исходов, связанных с COVID-19, насчитывается 9186.

Согласно данным антикризисного центра, тенденция постепенного уменьшения в больницах пациентов с коронавирусом, в том числе в отделениях интенсивной терапии, продолжается.

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