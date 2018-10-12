Франция хочет прояснить судьбу пропавшего в Турции саудовского журналиста, заявляет Макрон
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Париж. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что он намерен узнать обстоятельства пропажи оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции.
"Обстоятельства происшествия, которые стали известны, очень серьезны. Я ожидаю узнать правду и (получить - ИФ) ясное объяснение того, что произошло (с саудовским журналистом - ИФ)", - сказал Э.Макрон в эфире французской радиостанции RFI.
По словам президента Франции, он пока что не обсудил произошедшее с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом или с его сыном, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом ас-Саудом.
Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Источники в полиции Турции сообщили, что журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле в 13:12 по местному времени, но из дипмиссии больше не выходил.
Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал после того, как покинул здание консульства, и что Эр-Рияд сотрудничает с Анкарой для прояснения обстоятельств случившегося.
Турецкие СМИ, тем временем, сообщают, что в то время, когда Дж.Хашкаджи вошел в генконсульство, там находились 15 подданных Саудовской Аравии, в том числе официальные представители королевства, которые затем на двух самолетах вернулись на родину.
1тэ аю
Интерфакс