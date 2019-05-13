Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 16:49

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В Великобритании, Германии и Франции обеспокоены обострением ситуации в районе сирийского города Идлиб на фоне участившихся нападений боевиков террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ), а также обстрелов со стороны сирийских правительственных сил и их союзников, говорится в совместном заявлении трех стран.

"За последние недели более 120 мирных жителей в регионе погибли из-за актов насилия. Авиаудары по населенным пунктам, бомбардировки без разбора, применение бочковых бомб, а также нанесение ударов по гражданским и гуманитарным объектам, особенно по школам и медучреждениям, являются грубым нарушением международного права", - говорится в документе.

В тексте заявления указано, что представители трех стран выражают обеспокоенность в связи с присутствием большого числа представителей террористических группировок в районе Идлиба, однако они подчеркивают недопустимость подобных атак со стороны правительственной сирийской армии и союзных им сил.

"Нынешнее жестокое наступление сил САР и их союзников, угрожающее миллионам мирных жителей, проживающих в этом районе, не является борьбой с терроризмом. Речь идет о безжалостном отвоевывании", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что правительственные силы Сирии продолжают продвижение в сторону сирийского города Идлиб, который остается последним значимым оплотом вооруженной оппозиции и террористических группировок в Сирии.

1бф ар ав

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