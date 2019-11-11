Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 20:28

Париж. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Франция, Германия и Великобритания крайне обеспокоены заявлением Ирана о возобновлении работ по обогащению урана на заводе Фордо, об этом сообщается в совместном заявлении МИД этих стран, опубликованном в понедельник.

В заявлении отмечается, что "действия Ирана не соответствуют четким положениям СВПД в отношении Фордо".

Страны также призвали Иран "отменить все меры, которые противоречат (соблюдению - ИФ) СВПД" и призвали Тегеран вернуться к выполнению обязательств по ядерному соглашению "без промедления" и "работать со всеми странами-участницам СВПД для снижения напряженности (в регионе - ИФ)".

Франция, Германия и Великобритания также заявили о готовности "продолжать наши (совместные - ИФ) дипломатические усилия по созданию условий и содействию ослаблению напряженности на Ближнем Востоке в интересах сохранения международного мира и безопасности".

Ранее в понедельник сообщалось, что частицы урана зафиксированы на одном из иранских объектов, информации о котором Тегеран не предоставлял МАГАТЭ, о чем говорится в докладе МАГАТЭ.

В докладе не уточняется, где именно в Иране расположен объект, но отмечается, что речь идет "об уране техногенного происхождения".

В связи с этим эксперты МАГАТЭ отметили в докладе "необходимость, чтобы Иран продолжал взаимодействие с агентством".

Кроме того, эксперты МАГАТЭ подтвердили в докладе, что Иран возобновил обогащение урана на объекте в Фордо 9 ноября, а также, что Иран увеличил на объекте в Натанзе количество передовых центрифуг, работающих на гексафториде урана.

В докладе отмечается, что уровень обогащения урана достиг 4,5%, в то время как в рамках ядерной сделки был определен уровень в 3,67%.

В настоящий момент запасы обогащенного урана в Иране составляют 372 кг, хотя сделкой был предусмотрен лимит в 300 кг.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали СВПД, который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На прошлой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.

1ви ар

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