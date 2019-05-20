Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 21:24

Нью-Йорк (ООН). 20 мая. ИНТЕРФАКС - Франция, Германия и США намерены попытаться заблокировать проведение в понедельник заседания СБ ООН по запросу России в связи с принятым на Украине законом о языке.

В понедельник представители этих трех стран в ходе выступления в СБ ООН заявили, что выступают против такого заседания именно в понедельник, считая его несвоевременным.

Ожидалось, что СБ ООН в понедельник проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его проведение запросила Россия.

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