Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 18:11

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини, а также главы МИД Франции, Великобритании и Германии призвали Иран вернуться к соблюдению обязательств в рамках ядерной сделки, сообщает в пятницу МИД Великобритании.

"Франция, Германия, Великобритания и высокий представитель ЕС выражают глубокую обеспокоенность из-за действий и заявлений Ирана, противоречащих его обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - говорится в заявлении.

"Они продолжают поддерживать СВПД и призывают Иран отказаться от любых действий, которые противоречат обязательствам по СВПД...", - говорится в заявлении.

Дипломаты выразили обеспокоенность возможностью дальнейшего ослабления СВПД в связи с действиями Ирана и санкциями США, введенными против Ирана в мае 2018 года.

ЕС, Германия, Франция и Великобритания считают необходимым предпринимать меры в сфере дипломатии, чтобы прийти к деэскалации и возобновлению диалога с Ираном.

В минувшую субботу Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

В МАГАТЭ заявили, что Иран, начав третий этап отказа от обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), привел в действие или активирует 56 усовершенствованных центрифуг различных моделей.

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