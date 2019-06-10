Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 20:08

Брюссель. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Франция, ФРГ, Польша, Швеция и Великобритания заявили о поддержке парламента Молдавии в связи с политическим кризисом, сложившимся в этой стране, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на совместное заявление этих стран.

Согласно заявлению, эти пять европейских стран считают молдавский парламент "лучшим местом для обсуждения всех политических вопросов".

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны имеют обязанность решить мирными средствами конституционный кризис", - отмечается в документе

Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

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