Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 20:01

Париж. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 14 тыс. французских торговцев цветами отстояли право продавать на 1 мая ландыши, являющиеся в стране символом весны с середины 16 века, и, если для профсоюзных активистов - это день солидарности трудящихся, то для всех французов - День ландыша.

В связи с режимом изоляции, введенным из-за пандемии коронавируса, непродовольственные магазины во Франции, включая цветочные, останутся закрытыми до 11 мая, когда начнется план постепенной отмены ограничений.

Однако федерации французских флеристов удалось в четверг, в самый канун праздника, добиться разрешения властей на торговлю ландышами, но только на улице и только перед своими магазинами и киосками.

В коммюнике, которое цитирует сайт телеканала BFMTV, федерация выражает удовлетворение тем, что получила от премьер-министра Эдуара Филиппа разрешение продавать традиционный первомайский талисман, приносящий по старинному поверью счастье.

Несмотря на требования представителей сектора открыть 1 мая цветочные магазины, правительство осталось твердым в этом вопросе и запретило, в том числе, стихийную уличную торговлю ландышами, традиционную для этого дня.

Обычно во Франции продавать ландыши 1 мая может любой человек, где ему угодно, и прибыль, полученная в этот день от продажи ландышей, не облагается налогом.

Каждый год 1 мая во Франции продается около 60 млн ландышей.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!