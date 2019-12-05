Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 0:17

Париж. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Парижская "Монд" отмечает очень высокую в целом по стране, вплоть до небольших городов, активность участников протестных манифестаций, прошедших во Франции в четверг в рамках общенациональной забастовки.

Газета пишет, что статистика участия в акциях протеста у профсоюзов и полиции всегда отличается и порой значительно. Организаторы манифестаций обычно указывают цифры участников выше официальных. Но на этот раз, констатирует "Монд", даже из данных полицейских префектур явствует, что протестная мобилизация французского общества была очень высокой.

Более 800 тыс. человек участвовали в манифестациях против пенсионной реформы в более чем 100 городах Франции.

"Это очень сильная мобилизация как в государственном секторе, так и в частном", - приводит издание слова генерального секретаря крупнейшего профсоюза Франции - Всеобщей конфедерации труда - Филиппа Мартинеза.

По мнению лидера другого крупного французского профсоюзного объединения "Форс увриер" Ива Вейрье, такая активность представляется "редким размахом, невиданным уже с 2010 и 1995 годов".

"Монд" приводит примеры официальных оценок властями количества протестовавших французов в ряде городов страны.

Около 65 тыс. вышло на улицы Парижа. 33 тыс. участвовали в акции в Тулузе, 25 тыс. - в Марселе, 20 тыс. в Бордо, 19 тыс. - в Нанте, 15 тыс. - в Клермон-Ферране, от 12 до 13 тыс. - в городах Лилль, Руан, Гренобль, не менее 10 тыс. - в Туре, Ренне, Бресте, Сент-Этьене, Байонне и По, по 9 тыс. - в Страсбурге, Перпиньяне, Лиможе, Сен-Назере и Кане.

В итоге целые сектора экономики и разные уровни администрации работали в четверг в сильно заторможенном режиме, а транспортное движение было сильно нарушено.

Реформа, из-за которой французы вышли на улицы, призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.

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