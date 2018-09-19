Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 18:31 19.09.2018 - 18:31

Париж. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Сотрудники французской полиции конфисковали 20 тонн сувенирной продукции в виде миниатюрных копий Эйфелевой башни в Париже, сообщают в среду местные СМИ.

Отмечается, что стражи порядка изъяли эти сувениры в ходе двухдневного рейда в Париже, направленного на борьбу с незаконной продажей подобной продукции в главных туристических местах французской столицы.

Операцию французские полицейские проводили в понедельник и вторник, были задержаны девять человек.

По данным источника газеты "Паризьен", в ходе рейда удалось раскрыть целую незаконную "структуру", которой руководили трое китайцев.

СМИ отмечают, что маленькие декоративные статуэтки в виде Эйфелевой башни в среднем стоят от 1 до 3 евро, если покупать их "с рук" в районе туристических объектов. В официальных сувенирных магазинах они стоят около 5 евро.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line