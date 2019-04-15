Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Семья французских бизнесменов Пино приняла решение выделить 100 млн евро на финансирование восстановительных работ в пострадавшем от пожара Соборе Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
"Мы с отцом решили немедленно выделить из фондов компании Artemis 100 млн, чтобы участвовать в усилиях, необходимых для полной реконструкции собора", - заявил бизнесмен Франсуа-Анри Пино.
Его отец, Франсуа Пино, считается видным коллекционером произведений современного искусства.
Семья Пино владеет крупными компаниями: Artemis и Kering.
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