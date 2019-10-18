Париж. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Решение США о введении с пятницы 25-процентных пошлин на французские вина наносит сильный удар по винодельческой отрасли Франции, особенно по производителям вин региона Бордо, сообщил "Интерфаксу" винодел Мишель Арольди.

"Будут затронуты, конечно, и Бургундия, и Кот-дю-Рон, другие регионы, но главный ущерб наносится именно Бордо, потому что для нашего региона США - это очень важный партнер, особенно, потому что они покупают много "малых вин" невысокой стоимости, хотя приобретают и "большие вина" тоже. Но главная проблема в "малых винах"", - сказал Арольди, производитель из входящей в зону Бордо винодельческой области Медок.

"Что касается покупателей, имеющих возможности приобрести бутылку вина за несколько сотен евро, 25% могут кому-то показаться огромной суммой, но эти клиенты, мне кажется, сильно не изменят своих привычек. И "большие вина" не повлияют заметно на ситуацию", - продолжил винодел.

"Напротив, когда бутылка продается меньше 10 евро, а на нее наложат 25% дополнительного сбора, это будет иметь колоссальный эффект. Это очень плохая новость для тех, кто продает большие объемы вина по невысокой цене. Американские потребители, привыкшие сейчас покупать вино, скажем, за 10 долларов или чуть меньше за бутылку, никогда не станут платить за то же вино, если цена вдруг подскочит выше 10 долларов. И (а я уже наблюдал это на аналогичных прецедентах) полностью откажутся от нашей продукции", - объяснил Арольди.

Он привел пример со своим бывшим американским клиентом, который ушел с французского рынка из-за того, что по экономическим причинам в прошлом пришлось слегка повысить цену за бутылку вина.

Ситуация, считает Арольди, сложилась "по политико-дипломатическим причинам", потому что "во главу государства (США) избрали бизнесмена, который ничего не понимает в дипломатии", и это создает проблемы для французской продукции. "Это война", - констатирует Мишель.

"Поэтому как винодел, занимающийся этим всю мою жизнь, я предпочел практически устраниться с американского рынка. В США у меня остались два некрупных клиента, и на мои дела мало повлияет, будут или нет они сотрудничать со мной дальше", - отметил он.

Однако, считает винодел, это еще не решение проблемы. Производство вина во Франции очень сильно, и не только в Бордо, ориентировано на США. Сокращение возможностей на американском рынке в итоге нового обложения создаст значительную напряженность в отрасли, в первую очередь - на собственном французском рынке.

Мишель Арольди признал, что пока не видит рецептов для выхода из этой ситуации. Частичным ее разрешением может, по его мнению, стать переориентация на Китай. Репутация французских виноделов и вина в Китае высока, среди китайцев появились настоящие знатоки вин, и они покупают, в том числе, дорогие французские вина. Сам Арольди налаживает отношения с китайским рынком, бывал там уже не один раз и собирается туда в ближайшие дни для деловых переговоров.

На вопрос об интересе для французских производителей российского рынка, собеседник агентства ответил, что сам его плохо знает, но не слышал о каких-нибудь очень значительных транзакциях своей отрасли с Россией. "В нашей среде активно обсуждаются темы китайского рынка, европейского и французского, но никогда не слышал глубоких дискуссий о российском рынке и не берусь об этом судить", - сказал винодел.

"Но почему бы и нет? Это развивающийся рынок с очевидным прогрессом. Еще недавно ведь не было никаких разговоров и о Китае. И вот он стал вторым игроком на мировом рынке вин и спиртных напитков", - отметил Арольди.

Со своей стороны, глава профсоюза производителей вина "Шинон" Франсис Журдан назвал американские "наказанием". Он сообщил французским СМИ, что США до сих пор были крайне важным рынком для вин из долины Луары.

"Всю прошлую неделю мы вели переговоры с компаниями, импортирующим вино в США. Нужно будет идти им на уступки, если мы не хотим, чтобы американские потребители от нас отвернулись", - рассказал Журдан.

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