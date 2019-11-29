Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 14:39

Стамбул. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике позицию президента Франции Эмманюэля Макрона, в том числе за слова о "смерти мозга НАТО".

"Париж не имеет отношения к принятию решений относительно членства Турции в НАТО", - заявил Эрдоган в университете Мармара в Стамбуле. Его слова приводит агентство "Анадолу".

Кроме того, турецкий президент затронул вопрос французского военного присутствия в Сирии.

"Франция не имеет права размещать военных в Сирии. Французских военных не приглашал в Сирию и режим Башара Асада", - подчеркнул Эрдоган.

Ранее в ноябре Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по НАТО, в частности, с Турцией. По его словам, необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО". Макрон подчеркивал, что Европа находится "на краю пропасти", и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей Европы.

Кроме этого, Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии и призвал Анкару "завершить ее как можно скорее". Он отмечал, что Турции, проводящей операцию на севере Сирии, не следует ожидать солидарности от НАТО.

После этого заявления глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Макрона "спонсором террористических организаций".

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