Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Несколько профсоюзов медицинских работников Франции призвали провести массовую национальную забастовку 16 июня, сообщают французские СМИ.

Среди их требований - "общее повышение заработной платы" медперсонала, а также "прекращение закрытий медицинских учреждений, сокращения количества оказываемых услуг пациентам и сокращения количества медицинских коек".

Профсоюзы указали, что "медицинские специалисты больше не намерены довольствоваться красивыми обещаниями и полумерами" правительства, а требуют фактических действий.

В настоящее время во Франции продолжают действовать некоторые ограничения. На этой неделе в стране начался второй этап послабления ограничительных мер. В некоторых регионах заработали кафе и рестораны, парки и сады, а также музеи и достопримечательности.

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