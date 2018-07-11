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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 9:56 11.07.2018 - 09:56

Париж. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Французские политические деятели радостно отреагировали на победу сборной Франции в полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу - 2018, который проходит в России.

Сразу же после того, как французские футболисты одержали победу над сборной Бельгии, президент страны Эмманюэль Макрон, который присутствовал на матче, написал в своем аккаунте Twitter, что ждет финала и рассчитывает на победу.

"Мы в финале. Увидимся в воскресенье и вернем себе (кубок - ИФ)", - написал французский лидер.

Бывший президент страны Франсуа Олланд также отметил успешное выступление спортсменов в полуфинале ЧМ.

"Прекрасная команда, сплоченность которой является внутренней силой. Нападающие защищаются, а защитники заставляют обращать на себя внимание. А вратарь делает все остальное. Главный тренер может гордиться", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Министр спорта Франции Лора Флессель также радостно отреагировала на победу Франции в полуфинальном матче. "Они это сделали. Какая же команда Франции! Увидимся в финале", - написала она.

Мэр Парижа Анна Идальго также приветствовала успех французских футболистов: "Мы в финале! Браво, сборная Франции".

Лидер французских правых Марин Ле Пен со своей стороны призвала всех радоваться "патриотическому воодушевлению", которое охватило всю Францию после выхода команды в финал.

"Давайте же радоваться этому патриотическому воодушевлению, этой приверженности нации, которая проявилась в действиях всех тех, кто вышел вчера на улицы с французскими флагами. Не стоит использовать спорт в своих целях", - сказала она в среду в эфире телеканала CNews.

Накануне французские футболисты одержали победу над сборной Бельгии со счетом 1:0 в полуфинальном матче Чемпионата мира, который прошел в Санкт-Петербурге.

Чтобы отпраздновать выход Франции в финал Чемпионата мира по футболу-2018, на улицы французских городов вышли десятки тысяч местных жителей. Праздничные гулянья прошли не только в Париже, но и в Ренне, Марселе, Страсбурге, Тулузе, Ницце и Биаррице.

1вл ар

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