Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 21:35

Париж. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Владельцы цветочных магазинов, палаток и бутиков во Франции оценивают свои потери в десятки миллионов евро из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа, сообщают французские СМИ.

По оценкам Французской федерации флористов, потери превысят 40 млн евро.

Президент этой организации Флоран Моро указал, что приближается 1 мая, когда во Франции отмечается День ландыша. "Это один из наиболее прибыльных праздников в году для нашей профессии после Дня матери, Дня Святого Валентина и Рождества", - отметил он.

По его словам, флористы хотят понять, будет ли разрешено им возобновить 1 мая их деятельность. В настоящее время в стране такого рода торговля приостановлена.

Во Франции действует общенациональный режим самоизоляции в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. Онлайн-торговля и службы доставки продолжают работу без ограничений. Не работают кафе, рестораны, кинотеатры.

О решении ввести такие меры власти Франции объявили 16 марта. Изначально планировалось, что он будет действовать до 31 марта. Однако затем власти страны объявили о его продлении до 15 апреля.

Ожидается, что на следующей неделе президент Франции Эмманюэль Макрон вновь сделает заявление о продлении этого режима.

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