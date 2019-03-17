Этот контент был опубликован 17 марта 2019 г. 18:14

*** В Эфиопии сообщают о сходстве обстоятельств трагедии с крушением такого же самолёта в Индонезии

Париж. 17 марта. ИНТЕРФАКС - Французские специалисты завершили расшифровку бортовых самописцев самолёта Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося ранее в марте, сообщили в воскресенье вечером в Бюро расследовании авиакатастроф (BEA).

Экспертам BEA удалось получить как данные приборов о самом полёте, так и записи переговоров членов экипажа. Всю эту информацию передали эфиопской стороне, отмечает Бюро в своём Twitter.

В министерстве транспорта Эфиопии уже заявили, что, судя по полученным данным, есть сходства между этой авиакатастрофой и произошедшим осенью прошлого год крушением в Индонезии самолёта аналогичной модели авиакомпании Lion Air.

Эти две авиакатастрофы, как отмечают СМИ, вызвали серьёзные вопросы по поводу безопасности самолетов данного типа. Сейчас их полеты во многих странах мира приостановлены.

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