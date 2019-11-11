Этот контент был опубликован 11 ноября 2019 г. 12:30

Париж. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Французский Институт социальных, экономических и политических наук (Issep) исключил из своего научного совета российского историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей студентки, сообщается в коммюнике Issep.

"Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, якобы совершенном Олегом Соколовым. Мы не можем представить, как он мог совершить такой отвратительный поступок, будучи преподавателем кафедры современной истории в университете Санкт-Петербурга, выступая как приглашенный директор по исследованиям Практической школы высших исследований Сорбонны, отмеченный французским орденом Почетного легиона", - говорится в сообщении.

"Мы немедленно лишаем его функции члена научного совета, и мы выражаем наши соболезнования и поддержку семье жертвы", - отмечает Issep.

В основании этого института принимала участие бывший депутат Национального собрания Франции от "Национального фронта" (ныне "Национальное объединение") Марион Марешаль-Ле Пен, племянница Марин Ле Пен.

Институт основан в Лионе как учреждение высшего образования в 2018 году. Он возник в результате слияния проектов Марион Марешаль-Ле Пен и члена регионального совета региона Овернь-Рона-Альпы Тибо Монье.

В состав научного совета Issep входит ряд деятелей французских крайне правых организаций.

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