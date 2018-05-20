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Этот контент был опубликован 20 мая 2018 г. 12:41 20.05.2018 - 12:41

Париж. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Стабильность зоны евро окажется под угрозой, если новое правительство Италии не станет соблюдать обязательства страны по предельным нормам государственного долга и бюджетного дефицита, заявил в воскресенье министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

"Если новое правительство пойдет на риск не соблюдать свои обязательства по долгу, по дефициту, а также по оздоровлению банков, вся финансовая стабильность зоны евро будет под угрозой", - сказал французский министр в передаче радиостанции Europe 1, комментируя намерения победивших на выборах в Италии и договорившихся сформировать коалиционное правительство партий "Пять звезд" и "Лиги Севера" положить конец "диктату Брюсселя" и политике жесткой экономии.

"Каждый в Италии должен понимать, что будущее страны в составе (объединенной - ИФ) Европы и нигде больше. А чтобы это будущее было в Европе, нужно соблюдать правила", - подчеркнул Б.Ле Мэр.

По его мнению, обязательства, взятые Италией, продолжают действовать, какое бы правительство ни пришло к власти в стране. Эти обязательства, отметил он, выше внутрипартийных интересов.

Ов пч

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