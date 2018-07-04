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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 19:11 04.07.2018 - 19:11

***Иранские СМИ сообщают, что на встрече оппозиции присутствовал юрист Трампа

Дубай. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Посол Франции в Тегеране Брюно Фуше вызван в МИД Ирана, где ему выразили протест в связи с решением французских властей разрешить провести на территории Франции встречу представителей иранской оппозиции, сообщает в среду агентство "Мехр" со ссылкой на представителя иранского МИД Бахрама Касеми.

При этом в МИД назвали собрание оппозиционеров "антииранской террористической группой".

В МИД Ирана также заявили послу, что французские власти не должны позволять подобным группам проводить встречу на территории Франции, и выразили недовольство присутствием на этом мероприятии американцев.

"Мехр" отмечает, что эту встречу посетил Руди Джулиани - юрист президента США Дональда Трампа. Также на мероприятии присутствовал бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер и ряд бывших официальных лиц США.

По данным СМИ, 30 июня во французской коммуне Вильпент прошла конференция с участием Национального совета сопротивления Ирана (NCRI), базирующийся во Франции политической организацией. Ее основала Организация моджахедов иранского народа, ведущая борьбу против Исламской республики Иран.

Как сообщалось, сотрудник иранского посольства, имя которого не называется, был задержан в минувшие выходные в Германии. Его подозревают в подготовке теракта, который планировалось осуществить на встрече представителей иранской оппозиции во Франции.

В рамках расследования этого дела задержаны еще пять человек в других европейских городах, в том числе в Бельгии, Франции и Германии.

Посол Ирана в Вене Эбадоллах Молей был вызван в МИД Австрии для "разъяснения ситуации".

Иранская сторона ранее заявляла о готовности сотрудничать со следователями, но при этом называет произошедшее провокацией.

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