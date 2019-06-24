Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 17:39

*** Медведев заверил, что решение по Дельпалю будет принято в соответствии с законом

Гавр. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер Франции Эдуар Филипп заявил, что донес до своего российского коллеги Дмитрия Медведева свои озабоченности в связи с арестом французского фигуранта "дела Калви" Филиппа Дельпаля, но признал, что Париж не может вмешиваться в систему правосудия в России.

"С господином премьером России мы обсудили данную тематику. Мы, конечно, напомнили, что Франция никак не может вмешиваться в судебную систему России, точно так же, как это не может делать Россия по отношению к французской судебной системе", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Медведевым.

По словам Филиппа, он "сформулировал ту озабоченность в этом вопросе, которая возникает в нашем обществе".

"Я считаю, что он услышал мою позицию, позицию Франции касательно того, что мы, конечно же, уважаем российскую судебную процедуру. Я ему так же напомнил о тех эмоциях, которые вызывают эти случаи в нашем обществе, и хотел бы напомнить ему об условиях содержания наших граждан", - продолжил он.

В свою очередь, Медведев подтвердил, что обсуждал с коллегой ситуацию с Дельпалем и подчеркнул, что "это абсолютно нормально".

"Я сам неоднократно поднимал вопросы, связанные с уголовным преследованием российских бизнесменов, российских граждан на территории иностранных государств", - добавил премьер России.

По его словам, "это всегда неприятно, но это иногда случается".

Он также подтвердил, что ситуация с Дельпалем - "это вопрос деятельности судебной системы".

"Поэтому здесь гарантии могут быть только одни - авторитет суда и те решения, которые суд выносит", - продолжил Медведев, добавив, что так происходит в любой стране.

"Отдельные элементы того, что в настоящий момент происходит, господин премьер-министр мне тоже сообщил с определенными обеспокоенностями, и я это тоже услышал. Но естественно, что решение в конечном счете, будет принято в рамках действующего российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства", - заявил он.

1пп ав

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