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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 16:41 23.05.2018 - 16:41

Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил запланированную на начало июня поездку в Израиль, сославшись на срочные внутриполитические вопросы, сообщают в среду западные СМИ.

По их информации, Э.Филипп, как предполагалось, должен был посетить Иерусалим 1 июня для проведения переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Он планировал посетить города Тель-Авив и Рамаллах, который находится на Западном берегу реки Иордан.

Франция осудила всплеск насилия на административной границе сектора Газа и Израиля, во время жестоких столкновений между палестинцами и солдатами армии обороны Израиля. Это произошло на фоне открытия в Иерусалиме нового американского посольства, в то время как в стране отмечали 70-летие образования еврейского государства.

кю ар де

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