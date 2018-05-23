Французский премьер отменил визит в Израиль
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Париж. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отменил запланированную на начало июня поездку в Израиль, сославшись на срочные внутриполитические вопросы, сообщают в среду западные СМИ.
По их информации, Э.Филипп, как предполагалось, должен был посетить Иерусалим 1 июня для проведения переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Он планировал посетить города Тель-Авив и Рамаллах, который находится на Западном берегу реки Иордан.
Франция осудила всплеск насилия на административной границе сектора Газа и Израиля, во время жестоких столкновений между палестинцами и солдатами армии обороны Израиля. Это произошло на фоне открытия в Иерусалиме нового американского посольства, в то время как в стране отмечали 70-летие образования еврейского государства.
кю ар де
Интерфакс