Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 16:07

Париж. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Французский регулятор по вопросам конкуренции оштрафовал Google на 150 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением при разработке правил функционирования платформы Google Ads.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, эти правила содержат неточные определения, что даёт Google возможность интерпретировать их в зависимости от ситуации. Речь идёт, в частности, о положении, которое запрещает продажу бесплатных товаров и услуг. По мнению французского регулятора, сложно определить характер услуг, которые "обычно предоставляются бесплатно". Это относится, например, к предоставлению информации о прогнозе погоды и поиску телефонных номеров.

Расследование в отношении Google было начато в связи с жалобой компании Gibmedia, разработчика сайта о погоде info-meteo.fr и онлайн телефонных справочников. Компания, на сайтах которой предоставляются платные услуги, заявила, что в 2015 году её аккаунт на Google Ads был заблокирован без уведомления и по необъективным причинам. При этом реклама ряда других сайтов, предоставляющих аналогичные услуги, не была заблокирована.

Помимо этого, регулятор указывает, что Google часто меняет свою интерпретацию правил, что создаёт неопределённость для рекламодателей. В сентябре 2014 года Google признал сайт Gibmedia по поиску абонента по номеру телефона соответствующим своим правилам, а в январе 2015 заблокировал его рекламу. Google также неоднократно меняла сами правила без уведомления заинтересованных пользователей.

Регулятор отмечает, что ему не удалось установить, что Google намеренно подрывала конкуренцию и препятствовала развитию новых сайтов. Однако действия компании свидетельствуют "в лучшем случае о халатности ".

По решению французского регулятора Google также должна внести ясность в правила функционирования Google Ads и порядок блокировки аккаунтов и пересмотреть процедуру информирования об изменениях правил.

Google, в свою очередь, завила, что Gibmedia с помощью своих рекламных объявлений обманным путём заставляла пользователей платить за услуги на непрозрачных условиях, сообщают англоязычные СМИ.

Американская компания намерена обжаловать решение французских властей.

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