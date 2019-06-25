Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 19:19

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Ресторан Mirazur известного аргентинского шеф-повара Мауро Колагреко, расположенный в прибрежном французском городе Ментона, занял первую строчку в ежегодном рейтинге "50 лучших ресторанов мира" британского журнала The Restaurant.

Ресторан известен живописным видом на французскую Ривьеру, собственным огородом и уникальной кухней с преобладанием рыбных блюд. Он был открыт в 2006 году и дебютировал в рейтинге тремя годами позже. В 2019 году он удостоился третьей звезды Michelin.

Второе место занял датский ресторан Noma, регулярно входящий в топ-10 списка, третье - испанский Asador Extebarri. В десятку вошли еще один ресторан из Копенгагена - расположенный в здании футбольного стадиона Geranium, два испанских заведения (Mugaritz из Сан-Себастьяна и барселонский Disfrutar), два ресторана из перуанской столицы Лимы (Central и Maido), а также Gaggan (Бангок) и Arpege (Париж).

По сравнению с прошлым годом, топ-10 покинул прошлогодний победитель - итальянский Osteria Francescana, легендарный нью-йоркский Eleven Madison Park и испанский El Celler de Can Roca.

Впервые в истории Москва представлена в рейтинге сразу двумя ресторанами - помимо поднявшегося с 15-е на 13-е место White Rabbit в "Смоленском пассаже", в список лучших ресторанов мира вошел ресторан Twin Garden братьев Березуцких, расположенный на Страстном бульваре.

Twin Garden сходу занял 19-ю строчку. Составители рейтинга отмечают наличие у ресторана собственной фермы в Подмосковье, которая поставляет до 70% используемых в приготовлении блюд ингредиентов, и коллекцию овощных вин - в меню ресторана есть вино из томатов, моркови, пастернака и лука-порея.

Список составляется журналом The Restaurant с 2002 года, он основывается на мнениях более чем 800 поваров, рестораторов и критиков из разных стран.

Служба финансово-экономической информации

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