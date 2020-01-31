Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 17:53

Лондон. 31 января. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль ВМС Франции Cormoran проследил за действиями ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", которые находятся вблизи французских берегов в заливе Сены в проливе Ла-Манш, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Как сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота, отряд кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", БПК "Вице-адмирал Кулаков", среднего морского танкера "Вязьма" и спасательного буксира СБ-406 вошел в пролив Ла-Манш и сделал остановку в нейтральных водах у побережья Франции для пополнения запасов.

"Во время якорной стоянки североморцы пополнят корабельные запасы и отработают организацию противоподводно-диверсионной обороны кораблей и судов при стоянке на незащищённом рейде", - говорилось в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс".

Военные сообщили, что после пополнения запасов отряд кораблей приступит к проходу самой узкой части Ла-Манша - пролива Па-де-Кале.

Корабли возвращаются в Североморск - главную базу Северного флота РФ - из дальнего похода. Отряду предстоит пройти через Северное и Норвежское моря. Ожидается, что в Североморск корабли придут в первой половине февраля.

"Маршал Устинов" - крейсер проекта 1164. Предназначен для поражения ударных группировок и крупных кораблей, обеспечения боевой устойчивости противолодочных поисково-ударных групп, а также выполнения задач коллективной противовоздушной обороны соединений и конвоев в удаленных районах Мирового океана.

1нв ки

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