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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 14:42 20.09.2018 - 14:42

Париж. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Французский суд назначил психиатрическую экспертизу лидеру партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен за публикацию в Twitter зверств террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В своем Твиттере М.Ле Пен опубликовала предписание суда о назначении психиатрической экспертизы, которая должна определить степень адекватности политика и установить, страдает ли она от каких-либо психических отклонений.

М.Ле Пен бурно отреагировала на этот судебный вердикт.

"За осуждение зверств ИГ в Twitter так называемая "система правосудия" назначает мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?", - написала М. Ле Пен.

Помимо этого, она заявила журналистам, что не намерена подчиняться решению суда и обращаться к психиатру.

"Я бы хотела увидеть, как именно судья будет принуждать меня это сделать", - подчеркнула политик.

Речь идет о трех фотографиях, которые М.Ле Пен опубликовала в Twitter в 2015 году, в том числе, снимок казни американского журналиста Джеймса Фоули.

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