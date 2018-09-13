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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 18:25 13.09.2018 - 18:25

Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Французский суд по итогам заседания во Дворце правосудия постановил освободить из-под стражи эмигранта из России акциониста Петра Павленского до следующих судебных слушаний, сообщает в четверг французская радиостанция "Радио Франс энтернасьональ".

По данным радиостанции, в отношении П.Павленского установлен судебный контроль, в соответствии с которым он обязан являться при необходимости в полицию.

В связи с окончанием первой части судебных слушаний следующее заседание будет посвящено рассмотрению дела по существу. Ожидается, что оно состоится 10 января.

В конце 2017 года П.Павленский, получивший во Франции политическое убежище, совершил поджог здания отделения Банка Франции на площади Бастилии. Он был задержан, после чего переведен в психиатрический стационар французской полиции.

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