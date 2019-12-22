Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 16:21

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Во Франции продолжается общенациональная забастовка работников транспорта, нарушена работа парижского метро и междугородних скоростных экспрессов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Франция - в стране продолжается общенациональная забастовка работников транспорта. В Париже функционируют только две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. 23 декабря ожидаются более существенные транспортные сбои", - говорится в сообщении ДСКЦ в twitter.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

1ту ез сн аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!