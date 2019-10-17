Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 17:02

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Французский турист скончался от сердечного приступа, пытаясь пешком дойти до аэропорта Барселоны после остановки общественного транспорта из-за массовых протестов, сообщает портал The Local.

"65-летний французский турист и его жена оказались среди тысяч заложников транспортного коллапса в Барселоне, когда демонстранты перекрыли дороги к аэропорту Эль-Прат. Путешественники преодолели путь в 4 км пешком с чемоданами, но у Терминала 2 мужчина рухнул, у него не выдержало сердце", - пишет портал.

К туристу бросились сотрудники аэропорта, которые пытались реанимировать его с помощью дефибриллятора. Его доставили в ближайший госпиталь, где мужчина скончался от остановки сердца.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после приговора к длительным тюремным срокам ряда бывших представителей каталонского руководства, причастных к попытке проведения референдума о независимости автономии от Испании в октябре 2017 года.

Авиакомпания "Аэрофлот" в четверг призвала пассажиров заранее приезжать в аэропорт Эль-Прат и разрешила переоформлять билеты на ближайшие три дня без доплаты.

Вторая волна протестов ожидается в Барселоне в пятницу, 18 октября. В город для участия в протестной акции идут пять колонн - из Жироны (около 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги, Таррагоны.

1ту ез ав

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