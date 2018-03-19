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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 11:56 19.03.2018 - 11:56

*** Путин за последние несколько лет сделал возможным возвращение России, этой ключевой державы, на международную арену

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Французская ультраправая партия "Национальный фронт", возглавляемая Марин Ле Пен, поздравила в понедельник Владимира Путина с победой на выборах главы государства.

"Национальный фронт направляет поздравления Владимиру Путину с переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится официальном заявлении партии.

"Этот большой успех на выборах свидетельствует о желании российского народа продолжать двигаться по пути реформ, предлагаемых президентом Путиным, который за последние несколько лет сделал возможным возвращение этой ключевой державы на международную арену", - отмечается в нем.

В нем также подчеркивается, что "эти выборы должны, в частности, привести к тому, чтобы Евросоюз положил конец своей абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций".

вл ар де

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