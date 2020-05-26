Париж. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил во вторник, что родители тех детей, которых со 2 июня не будут способны из-за необходимых санитарных условий принять школы, смогут продолжать пользоваться режимом частичной безработицы.

"Те, кто хотел бы отправить своих детей в школу, но не сможет этого сделать из-за отсутствия возможности их принять, и если у них есть справка, доказывающая, что ребенок не может посещать школу, смогут - и только они - продолжать пользоваться правилами, относящимися к частичной безработице", - сказал Филипп, отвечая на вопросы в Национальном собрании.

Он пообещал, что объяснит детали на пресс-конференции в четверг, когда будет рассказывать о порядке второго этапа выхода из режима изоляции.

По его словам, если позволят санитарные показатели, можно будет открыть большее количество школ, адаптировать к новым условиям санитарные правила для того, чтобы принять больше учеников и чтобы больше учителей смогли приступить к работе.

"Если так произойдет - при "если" большими буквами - тогда число тех, кто окажется в ситуации, не позволяющей отправить детей в школу, автоматически уменьшится со 2 июня", - предположил премьер-министр.

Режим изоляции вынудил многие французские предприятия перевести своих работников в режим частичной безработицы, когда государство взяло на себя часть финансирования по зарплатам персоналу предприятий, потерявших доход во время пандемических ограничений. Невыход на работу из-за отсутствия возможности отправить детей в школу по санитарным причинам правительство согласно рассматривать как основание для продолжения пребывания на частичной безработице.

Генеральная дирекция министерства здравоохранения Франции опубликовала во вторник уточненные данные по смертности среди больных, заразившихся коронавирусом. На прошлой неделе в них вкралась ошибка при подсчетах, и теперь объявлено, что всего с начала эпидемии COVID-19 в стране умерло 28530 инфицированных. В том числе 83 скончались в больницах за последние сутки.

С понедельника зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусом. Всего во Франции с начала эпидемии выявлено 145555 инфицированных COVID-19.

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