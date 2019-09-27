Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 20:33

Париж. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Многочисленные французы выстроились в очереди днем в пятницу у Елисейского дворца, чтобы выразить дань уважения экс-президенту Франции Жаку Шираку, который ушел из жизни в четверг, сообщают французские СМИ.

В вестибюле Елисейского дворца выставлены четыре золотые книги, в которых каждый желающий может оставить слова соболезнования в связи с кончиной Ширака. СМИ сообщают, что 250 листов уже заполнены текстами, написанными пришедшими. Рядом с книгами выставлен портрет бывшего президента Франции.

В очереди - люди разных возрастов, и не только французы, но и иностранцы, отмечают СМИ.

Резиденция французского президента открыла свои двери для тех, кто хочет выразить соболезнования, еще вечером в четверг. Оставить соболезнования можно будет до вечера воскресенья.

В пятницу вечером на главной достопримечательности Парижа - Эйфелевой башни - погасили огни в память о Шираке.

Ранее власти Франции объявили понедельник, 30 сентября, днем национального траура. На правительственных зданиях будут приспущены флаги. В ведомствах, общественных и образовательных учреждениях пройдет минута молчания.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался в четверг в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где он проживал с супругой Бернадетт Ширак. В 2005 году Жак Ширак пережил инсульт, с тех пор его несколько раз госпитализировали.

Жак Ширак занимал пост президента Франции в период с 1995 до 2007 гг. По завершению полномочий президента он отошел от общественной и политической жизни.

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