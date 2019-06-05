Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 23:01

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Властям Франции, по мнению граждан этой страны, следовало пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии, свидетельствуют результаты опроса на сайте парижской газеты "Фигаро".

На данный момент в опросе приняли участие более 45 тыс. человек. 81% из них ответили "да" на вопрос о том, нужно ли было пригласить Путина в Нормандию. 19% ответили "нет".

Памятные мероприятия в Нормандии стартуют в среду.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россию на предстоящих торжествах в Нормандии будет представлять дипломат посольства в Париже.

Лавров ответил на вопрос об уровне представительства РФ на этом мероприятии по просьбе "Интерфакса".

"Представитель посольства. По содержанию, по форме приглашение не предусматривало рассмотрения вопроса о направлении официальной делегации из Москвы", - сказал глава МИД РФ.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операции в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от войск Германии северо-западной Франции.

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