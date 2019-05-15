Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 13:48

*** Конкретных данных об угрозах для своих военных в Ираке у Берлина нет

Берлин. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны ФРГ приостановило миссию по тренировке и подготовке иракских вооруженных сил, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что на такое решение Берлин пошел из-за напряженности между США и Ираном в ближневосточном регионе.

В германском оборонном ведомстве указали, что Германия при принятии подобных решений "ориентируется на своих партнеров в регионе".

"Нет никакой конкретной угрозы", - отметил представитель министерства Йенс Флосдорф. При этом он добавил, что миссия может быть возобновлена в течение нескольких дней.

Агентство напоминает, что в Ираке в настоящее время размещено около 160 германских военнослужащих, 60 из которых занимаются подготовкой иракских сил на базе к северу от Багдада.

Ранее в среду США распорядились об отзыве из американского посольства в Багдаде и консульства в Эрбиле весь, персонал, не связанный с выполнению особо важных задач. Предоставление визовых услуг в консульстве и посольстве будет приостановлено, говорится в сообщении.

По данным агентства Associated Press, такое решение госдеп принимает на фоне возросшей напряженности в отношениях с Ираном.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.

В воскресенье посольство США в Багдаде предупредило граждан США о "возросшей напряженности в Ираке", посоветовав не посещать эту страну и не появляться там в тех местах, где ранее обычно собирались граждане США.

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