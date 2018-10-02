ФРГ выделяет Индонезии 1,5 млн евро помощи для преодоления последствий мощного землетрясения
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Берлин. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Германия предоставит Индонезии, пострадавшей от разрушительного землетрясения цунами, 1,5 миллионов евро, сообщил официальный представитель ФРГ Штеффен Зайберт.
"Правительство приняло решение предоставить Индонезии 1,5 миллионов евро помощи",- сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине во вторник.
По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель "с большим участием следит за новостями о цунами".
"Масштаб разрушения и трагедии ужасает",- указал он.
В свою очередь представитель МИД ФРГ Мария Адебар сказала, что в министерстве организован кризисный штаб, который должен в максимально короткий срок и в координации с международными гуманитарными организациями распределить выделенную помощь. В первую очередь помощь пойдет по линии Международного Комитета Красного Креста, указала М.Адебар.
В минувшую пятницу на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5, за которым последовала серия подземных толчков магнитудой до 6,1.
По последним данным, число погибших достигает 1234 человек.
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Интерфакс