Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 13:53

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Приоритетами Германии в ходе председательства в Европейском совете будет борьба с последствиями пандемии коронавируса, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер пояснила основные приоритеты немецкого председательства в Евросовете. Она сказала, что из-за пандемии коронавируса приоритет получит борьба с кризисом и его последствиями", - сказал Зайберт по итогам переговоров канцлера Ангелы Меркель с председателем Европарламента Давидом Сассоли.

Переговоры Меркель и Сассоли прошли в формате видеоконференции, основными тематическими блоками конференции стали вопросы финансов, экономики, защиты климата.

Председательство переходит к Германии переходит 1 июля, программа действий уже принята, указал Зайберт.

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