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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 14:38 16.03.2018 - 14:38

Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас речь не идет о бойкоте чемпионата мира по футболу", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в Берлине.

Ранее канцлер ФРГ заявила, что Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со С.Скрипалем.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери Юлии.

кю ар

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