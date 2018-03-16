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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 15:22 16.03.2018 - 15:22

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Берлин. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Германия и Европа в целом не планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Сейчас речь не идет о бойкоте Чемпионата мира по футболу, пока речь идет о том, чтобы провести расследование"", - сказала А.Меркель на пресс-конференции в Берлине в пятницу.

Кроме того, А.Меркель выразила надежду, что Россия окажет содействие в расследовании дело Скрипаля отметила, что оно будет обсуждаться на Совете ЕС.

"Это будет обсуждаться на Совете ЕС. Я лишь надеюсь на то, что Россия также примет участие в этом расследовании", - сказала она.

При этом канцлер напомнила, что европейские лидеры США "отметили, что с высокой вероятностью следы ведут в Россию, поэтому это необходимо осудить".

Ранее канцлер ФРГ заявила, что Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент со С.Скрипалем.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери Юлии. В Москве отвергают эти обвинения.

кю ар

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