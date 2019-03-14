Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 12:12

Брюссель . 14 марта. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что ФРГ увеличила расходы на оборону, но он ожидает дальнейшего повышения и финансирования армии со стороны Берлина.

"Германия после долгих лет сокращения оборонного бюджета начала наращивать его и направила значительную сумму средств на оборону, но я ожидаю большего, я ожидаю дальнейшего увеличения", - сказал Й.Столтенберг в четверг на пресс-конференции.

Он отметил, что ФРГ "уже разработала план повышения расходов, цифра, которую они (немцы - ИФ) озвучили нам, предполагает повышение на 80% с 2014 до 2024 года".

В феврале журнал "Шпигель" сообщал, что посол Германии в НАТО Ханс-Дитер Лукас передал Й.Столтенбергу документ, в котором излагается стратегия повышения финансирования бундесвера и военного комплекса в целом до 1,5 процента ВВП.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!