Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 4:19

Нью-Йорк (ООН). 25 октября. ИНТЕРФАКС - Германия пока не вносила на рассмотрение Совета Безопасности ООН предложение по созданию зоны безопасности на севере Сирии под международным контролем, заявил председатель СБ в октябре, постпред ЮАР при ООН Джерри Мэтьюс Матджила.

"Нет, не обсуждали", - сказал он журналистам в штаб-квартире Организации, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в интервью "Немецкой волне" министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр предложила создать на севере Сирии зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России.

Генсек ООН Йенс Столтенберг заявил в четверг журналистам о том, что обсуждал с Крамп-Карренбауэр германские инициативы по северу Сирии.

"Предложения Германии, министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр зависят от решения ООН. Это - процесс, поэтому сейчас невозможно сказать, будет ли это легко или сложно. Я думаю, перед принятием какого-либо решения эти предложения должны быть обсуждены более детально", - сказал он перед началом встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

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