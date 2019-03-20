Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 14:49

Берлин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Правительство Германии в среду согласовало бюджет на 2020 год и финансовый план до 2023 года, по данным министерства финансов, налоги будут снижены, а расходы на внутреннюю безопасность - увеличены.

Данные были представлены журналистам в Берлине - предполагается, что бюджет на 2019 год составит 356,4 млрд евро, а на 2020 год - 362,6 млрд евро.

"Правительство выделяет как никогда много средств на внутреннюю безопасность. Будет принято на работу гораздо больше сотрудников, в том числе в полицию и в таможенные ведомства по финансовому контролю за нелегальной деятельностью", - сказано в заявлении министерства.

Как в свою очередь сообщила представитель министерства внутренних дел ФРГ Элеоноре Петерманн, в ее ведомстве "очень рады" увеличению бюджета".

"Министерство очень довольно, у нас плюс 1,4 млрд евро по сравнению с предыдущими цифрами", - сказала она.

Что касается налогов, то их планируется снизить путем отмены на 90% так называемой доплаты солидарности, которую платят жители западных федеральных земель страны в дополнение к остальным налогам. Этот налог был введен после падения Берлинской стены для выравнивания уровня благосостояния в землях бывшей ГДР с ФРГ. Как ожидается, в 2021 году его отменят почти для всех, кто платит его сейчас.

"Эти решения правительства складываются в более чем 25 млрд евро ежегодно с 2021 года. Это самые крупные снижения налогов за более чем десять последних лет", - отметили в минфине.

1тф ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!