Берлин. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Германия примет активное участие в донорской конференции ЕС по разработке и финансированию производства вакцины от коронавируса COVID-19, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Я согласна с генсеком ООН, здесь речь идет о глобальном общественном достоянии - нужно произвести эту вакцину и распределить во всех частях мира, это потребует много сил. Поэтому мы всеми силами поддерживаем конференцию 4 мая", - сказала канцлер в пятницу в ходе видеоконференции в Берлине.
По ее словам, "Германия будет активно участвовать в этой конференции".
"Призываю всех поддержать эту большую глобальную цель", - сказала Меркель.
Немецкий Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов PEI (Институт Пауля Эрлиха) 22 апреля сообщил, что выдал первое разрешение на клиническое тестирование вакцины от COVID-19. Тестовую вакцину произвела компания из города Майнц Biontech, теперь она может тестировать ее на добровольцах. В рамках первой части разрешенного клинического тестирования будет привито 200 здоровых участников тестирования в возрасте от 18 до 55 лет.
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