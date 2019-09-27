Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 15:28

Дубай. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Германия, Франция и Великобритания настаивали на встрече лидеров США и Ирана, пообещав при этом Тегерану, что США снимут с Ирана все санкции, сообщается в пятницу на сайте президента Ирана Хасана Рухани.

"Конечно, три из шести стран - канцлер Германии (Ангела Меркель - ИФ), премьер-министр Великобритании (Борис Джонсон - ИФ) и президент Франции (Эмманюэль Макрон - ИФ - все настаивали на проведении встречи (президента США Дональда Трампа и Рухани - ИФ), заявляя, что США снимут все санкции", - приводит слова Рухани англоязычная версия сайта президента Ирана.

Такое заявление, сообщает сайт, президент Рухани сделал в Тегеране после посещения Генеральной Ассамблеи ООН.

Между тем, США не заявляли о готовности снять санкции с Ирана в ходе Генассамблеи ООН. Также не делали таких заявлений и лидеры Франции, Германии и Великобритании.

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