Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 12:51

Берлин. 14 января. ИНТЕРФАКС - Германия, Франция и Великобритания запускают механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), говорится в опубликованном во вторник заявлении трех стран.

В нем отмечается, что "в свете поведения Ирана нам не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательство по ядерному соглашению".

В то же время Статья 36 соглашения с Ираном подразумевает возможность в рамках механизма по урегулированию споров обратиться в совместную комиссию, говорится в заявлении.

"Мы делаем это (запускаем механизм - ИФ) в твердой уверенности в том, что нужно сохранить ядерную сделку с Ираном, а также в честной надежде найти выход их тупика посредством конструктивного дипломатического диалога", - сказано в сообщении.

Германия, Франция и Великобритания вновь подтверждают приверженность соглашению с Ираном и благодарит Россию и Китай за вклад в общее дело по сохранению сделки. При этом они высказались против американской кампании максимального давления на Иран.

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