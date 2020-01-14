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Берлин. 14 января. ИНТЕРФАКС - Германия, Франция и Великобритания запускают механизм по урегулированию споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), говорится в опубликованном во вторник заявлении трех стран.

В нем отмечается, что "в свете поведения Ирана нам не остается другого выбора, как закрепить в протоколе мнение о том, что Иран не выполняет свои обязательство по ядерному соглашению".

В то же время Статья 36 соглашения с Ираном подразумевает возможность в рамках механизма по урегулированию споров обратиться в совместную комиссию, говорится в заявлении.

"Мы делаем это (запускаем механизм - ИФ) в твердой уверенности в том, что нужно сохранить ядерную сделку с Ираном, а также в честной надежде найти выход их тупика посредством конструктивного дипломатического диалога", - сказано в сообщении.

Германия, Франция и Великобритания вновь подтверждают приверженность соглашению с Ираном и благодарит Россию и Китай за вклад в общее дело по сохранению сделки. При этом они высказались против американской кампании максимального давления на Иран.

Ранее в ЕС заявляли, что механизм по урегулированию разногласий включается, когда "все другие каналы консультаций по санкциям или ядерным позициям не дадут никакого результата" для урегулирования проблем. Механизм может быть включен по требованию любого участника СВПД. Для такого решения не требуется консенсуса.

Этот механизм ни разу не был задействован с 2015 года, когда был одобрен СВПД.

В соответствии с положениями СВПД, если одна из сторон соглашения сочтет, что любая или все стороны E3/EC + 3 не выполняют своих обязательств, она может передать этот вопрос в Совместную комиссию для его урегулирования. У нее будет 15 дней для урегулирования вопроса, если временной промежуток не будет продлен по всеобщему согласию.

После рассмотрения вопроса Совместной комиссией параллельно с рассмотрением (или вместо рассмотрения) вопроса на министерском уровне любая из подавших жалобу сторон или сторона, чьи действия оспариваются, может потребовать, чтобы вопрос был рассмотрен консультативным советом, который должен состоять из трех членов (каждый назначенный обеими сторонами спора и одним независимым членом). Консультативный совет должен принять необязательное к исполнению решение в течение 15 дней. Если через этот 30-дневный процесс проблема остается нерешенной, Совместная комиссия рассматривает мнение консультативного совета не дольше чем в пятидневный срок с целью разрешения спора. Если вопрос и после этого остается не разрешенным к удовлетворению стороны, подавшей жалобу, и если сторона, подавшая жалобу, считает, что вопрос составляет серьезное нарушение, тогда эта сторона может рассматривать неразрешенный вопрос как повод для прекращения исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим СВПД полностью или частично и/или уведомить Совет Безопасности ООН о том, что она считает вопрос серьезным нарушением.

По получении уведомления от стороны, подавшей жалобу, как указано выше, включая описание добросовестных попыток стороны по исчерпанию процесса по разрешению споров, указанного в СВПД, СБ ООН в соответствии со своей процедурой должен проголосовать по резолюции о продолжении снятия санкций. Если резолюция, указанная выше, не будет принята в течение 30 дней со времени получения уведомления, положения старых резолюций СБ ООН восстанавливаются, если СБ ООН не принимает иного решения. В таком случае положения не имеют обратной силы в отношении контрактов, подписанных между любой стороной и Ираном или иранскими физическими и юридическими лицами до даты применения, при условии, что деятельность, предполагаемая в соответствии с этими контрактами и исполнением этих контрактов, находится в соответствии с настоящим СВПД и прежними и нынешними резолюциями СБ ООН.

Иран в свою очередь заявляет, что восстановление санкций частично или полностью будет рассматриваться Ираном как основание для прекращения исполнения его обязательств в соответствии с настоящим СВПД полностью или частично., отмечается в положениях СВПД.

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