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Этот контент был опубликован 14 октября 2018 г. 16:29 14.10.2018 - 16:29

Берлин. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин распространил совместное заявление глав МИД ФРГ, Франции и Великобритании, в котором выражается обеспокоенность пропажей оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги и содержится призыв к немедленному началу расследования.

"Германия, Франция и Великобритания разделяют большую обеспокоенность, ранее уже выраженную другими, включая высокого представителя ЕС по иностранным делам Могерини и генсека ООН Гутерреша. Мы рассматриваем этот случай в высшей степени серьезно. Необходимо провести основательное расследование с тем, чтобы выяснить правду и соответствующим образом идентифицировать тех, кто несет ответственность за пропажу Джамала Хашогги", - сказано в заявлении трех стран. Сообщается, что документ передали "напрямую саудовским ведомствам".

Страны, подписавшие документ, "ожидают со стороны правительства Саудовской Аравии детального и обстоятельного ответа".

Газета "Вашингтон пост", с которой сотрудничал журналист, ранее сообщила, что в распоряжении властей Турции есть видео и аудиозаписи, подтверждающие, что Дж. Хашогги был убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

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