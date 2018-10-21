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Этот контент был опубликован 21 октября 2018 г. 19:22 21.10.2018 - 19:22

Берлин. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Берлин, Париж и Лондон осуждают убийство журналиста Джамаля Хашкаджи, призывают расследовать его и остаются в "тесном контакте" с властями Саудовской Аравии, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

В заявлении сказано, что информация о гибели журналиста "шокирует", объяснение властей Саудовской Аравии о ходе расследования "принимается к сведению", но необходимо тщательное расследование.

"Наша заключительная оценка будет зависеть от того, насколько правдоподобны будут данные нам объяснения того, что произошло и насколько мы сможем им доверять - с тем, чтобы подобный гнусный случай больше никогда не повторился. Мы призываем поэтому к тщательному расследованию", - сказано в заявлении.

В документе отмечается, что руководство трех стран будет оставаться "в контакте с властями Саудовской Аравии", уважая нормы и ценности, соблюдать которые обязались ФРГ, Франция, Великобритания и партнеры в Саудовской Аравии.

Журналист, работавший на "Вашингтон пост", пропал после того, как зашёл в задние консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Предполагается, что именно там он был убит.

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