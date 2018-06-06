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Этот контент был опубликован 6 июня 2018 г. 9:00 06.06.2018 - 09:00

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Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Министры финансов и иностранных дел ФРГ, Франции, Британии в письме на имя главы американского Минфина Стивена Мнучина и госсекретаря Майка Помпео выразили опасения, что возобновление "вторичных" санкций США против Тегерана может подорвать их усилия по налаживанию торгово-экономических связей с Ираном.

"В нынешней ситуации вторичные санкции могут воспрепятствовать продолжению ЕС процесса значимого облегчения санкций в отношении Ирана", - цитирует Washington Post послание глав Минфинов и МИД Франции, Германии и Великобритании, а также Евросоюза.

Как сообщалось, о планах восстановления санкционного режима в отношении против Ирана заявлял президент Дональд Трамп, который намерен вывести США из соглашения по иранской ядерной программе. Под "вторичные" санкции США в этом случае попадут также иностранные компании, ведущие бизнес с иранскими партнерами.

В письме также указывается, что санкции США могут отразиться на безопасности европейских государств.

"Как союзники, мы рассчитываем, что США воздержаться от действий, которые идут вразрез с интересами европейской безопасности", - отметили министры.

В то же время, как пишет издание, министр финансов Франции Брюно Ле Мер отметил, что у него нет никаких свидетельств того, что письмо приведет к желаемому результату.

"Господин Мнучин просил нас передать наши просьбы, что мы и сделали. Мы надеемся, что США выберут разумный подход, который позволит европейским компаниям продолжать законный бизнес", - сказал он.

Авторы письма, пишет газета "Уолл-стрит Джорнэл", просят, чтобы европейские компании, которые заключили контракты с Ираном после ядерной сделки в январе 2016 года, получили значительные послабления в вопросе санкций.

США предоставил европейским компаниям срок до 6 августа, чтобы прекратить долларовые транзакции с иранскими компаниями и прекратить инвестиции в иранскую автомобильную промышленность, энергетические компании получили срок до 4 ноября. Некоторые компании, например, Total и Peugeot, уже заявили о своих планах приостановить деятельность в Иране.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

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