Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 16:34

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Россия отправила к берегам Венесуэлы фрегат "Адмирал Горшков", заявил во вторник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Прямо сейчас плавучий госпиталь Comfort двигается в Карибском море к Южной Америке, и он будет пришвартовываться в ряде портов для доставки медицинской помощи венесуэльцам - беженцам и местным жителям, а вот Россия отправила к Венесуэле свой корабль "Адмирал Горшков" и еще больше военно-технического персонала", - сказал он на брифинге в госдепе.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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